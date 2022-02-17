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Prof. Dr. Kurugöl'den Omicron açıklaması: 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor

#Omicron#Koronavirüs#Prof. Dr. Zafer Kurugöl

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğini söyledi. Hastanelere ağır havaleli, ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden çok sayıda vaka geldiğine dikkat çeken Kurugöl, "Hatta tek başına Omicron'un menenjit yaptığını ve böbrek yetmezliğine yol açtığını da gördük" dedi.

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Koronavirüsü yenip görevinin başına dönen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıklamalarda bulundu. Omicron varyantının ocak ayından beri beklendiği şekilde Türkiye'de zirve yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarında da çok büyük artış var. Bu hastane yatışlarına ve peşinden ölümlere de yansıdı. Önceki gün itibarıyla 309 canımızı yitirmiş bulunmaktayız. Omicron varyantı ile ilgili toplumda daha hafif hastalık yaptığına yönelik düşünce var. Delta varyantına ya göre daha az hastaneye yatışa neden oluyor ancak Omicron varyantını hafife almak çok doğru bir şey değil. Birçok bilim insanı da böyle düşünüyor. Omicron hafife alınmayacak kadar önemli. Bu söylememin birinci nedeni çok bulaşıcı olması, ikincisi hastalığı geçirmiş kişilerde tekrar enfekte olması. Eğer Covid-19 olduğunuzda Delta varyantına yakalanma oranınız yüzde 10'du. Omicron varyantında ise bu rakam yüzde 40. Yani Omicron varyantı geçiren her 10 hastadan 4'ü tekrar Omicronlu hasta olabiliyor" dedi.

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Prof. Dr. Kurugöl, Omicron varyantının özellikle 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı olanlar gruplarda sürecin ağır geçtiğini kaydetti.

'YOĞUN BAKIMDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK HASTAMIZ VAR'

2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte çocuk vakalarda artış görmüştük. Omicron varyantıyla çocuklardaki vakalarda çok daha artış söz konusu oldu. Şu an hastanemizde eskisine oranda çok daha fazla vakamız bulunuyor. Eskiden 2 çocuk servisi varken 3'üncü servisi açtık. 3 servis de tamamen dolu. 4'üncü çocuk servisini de açmak durumundayız. Yine yoğun bakımda da çok sayıda çocuk hastamız var. Bu da eskiye göre çok daha fazla çocuk vaka olduğunun göstergesi. Aynı zamanda hastaneye yatışı gerektiren çocuk vaka sayısının olduğunu da gösteren bir durum" diye konuştu.

Çocuklarda ortaya çıkan bulgulara değinen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Çok sayıda havaleyle hastaneye başvuran çocuk var. Tekrar eden, kontrol edilemeyen, yoğun bakım gerektiren belki de sakatlık bırakacak şekilde ağır havaleyle gelen Covid-19'lu vakalarımız var. Yine ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden vakalar var. Hatta tek başına Omicron'un menenjit yaptığını ve böbrek yetmezliğine yol açtığını da gördük. Tamamen sağlıklı olan 1,5 yaşında bir çocuğumuz, Covid-19'a bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdi. Bu çocuk kronik böbrek hastası olacak. Çocuklardaki bu belirtiler Omicron'un ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu gösteriyor" dedi. 

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#Omicron#Koronavirüs#Prof. Dr. Zafer Kurugöl

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