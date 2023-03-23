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Prof. Dr. Kılıç'tan uyarı: Toprak sellerde suya doymadı, kuraklık kapıda

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#Dicle Üniversitesi#Yağı#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 11:45

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yağışlarla ilgili uyarılarda bulunarak kuraklığın getirebilecekleri sorunları sıraladı, gerekli tedbirleri açıkladı. Prof. Kılıç, “Hiç yoktan yağışlar iyi yalnız kışı yağış almadan geçirdik. Kar yağışı olmadı değim yerindeyse toprak suya doymadı" dedi.

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Toprak üstünde kayıp giden sunun toprak altına veya kaynak noktalarına ulaşmadığını söyleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, uyarılarda bulunarak kuraklığın getirebilecekleri sorunları sıraladı, gerekli tedbirleri açıkladı.
“Hiç yoktan yağışlar iyi yalnız kışı yağış almadan geçirdik" diyen Prof. Dr. Kılıç, "Kar yağışı olmadı.

Değim yerindeyse toprak suya doymadı. Ülkemizin ciddi problemlerinden biri kuraklık ve aşırı sıcaklık. Bu tür felaketler bundan sonra daha sık rastlanabilir. Yazın sel felaketini, kışın kuraklık görebiliriz. Çünkü küresel ısınmadan dolayı iklimde değişiklik oldu. Anadolu'nun özelliğidir yağışlar erozyondan dolayı hızla akar ve geçer. Toprağın derinliğine inmesi için mutlaka kar yağışının olması lazım. Bundan sonra aslında karıda fazla beklemiyoruz, bize düşen mutlaka yağmur sularını toplamamız lazım.

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Prof. Dr. Kılıçtan uyarı: Toprak sellerde suya doymadı, kuraklık kapıda

Önümüzdeki yıllarda yağışlar daha da azalacak, kuraklığı çok hissedeceğiz" dedi. Barajlarda bugün için bir miktar su olduğunu, önümüzdeki yıllarda bununda olacağı garantisi olmadığını kaydeden Prof. Kılıç, "Bu yüzden yağmurun her damlası değerlidir, bunu toplamamız lazım.

Bitki örtüsünü destekleyerek ormanlık alanları, ekilebilir tüm alanları ekmemiz lazım. Bu, yağmur yağmasına etki edeceği gibi topraktaki nemi de tutmasına, oksijenin olmasına yardımcı olur. Önümüzdeki süreçte kuraklıkla beraber insanlar yemede büyük sorunlar yaşarken bunun dışında paraziter hastalıklar ya da mikrobiviral hastalıklarında da artma beklenebilir. İklimin dengesinin değişmesi farklı canlılara farklı etki ederek onların yayılışlarıyla konusunda da farklı sonuçları gösterebilir” dedi.

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#Dicle Üniversitesi#Yağı#Yağmur

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