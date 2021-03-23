Prof. Dr. Kemalettin AydÄ±n: YazÄ± rahat geÃ§ireceÄŸiz

KoronavirÃ¼s ile mÃ¼cadele eden TÃ¼rkiye'de normalleÅŸme sÃ¼reciyle birlikte vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ± endiÅŸe yarattÄ±. Ä°llerin 100Â bin kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen vaka sayÄ±larÄ±na gÃ¶re ÅŸekillenen ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¼ncellenen risk haritasÄ±na gÃ¶re illerin hemen hemen tÃ¼mÃ¼nde vaka sayÄ±larÄ± arttÄ±. SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Kemalettin AydÄ±n ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Ãœmit SavaÅŸÃ§Ä±, gÃ¼ncel harita ve artan vakalara iliÅŸkin DHA'ya deÄŸerlendirmelerde bulundu.



'KASIM AYINDAKÄ° TSUNAMÄ°NÄ°N ARTÃ‡ISI'



Prof. Dr. AydÄ±n, ÅŸu andaki artÄ±ÅŸÄ±n kasÄ±m ayÄ±ndaki tsunaminin artÃ§Ä±sÄ± olarak deÄŸerlendirdiÄŸini sÃ¶yledi. AydÄ±n, "22Â bin rakamÄ±nÄ±, kasÄ±m ayÄ±ndaki tsunaminin artÃ§Ä±sÄ± olarak deÄŸerlendiriyorum. 22 bin bandÄ±ndan geri dÃ¶neceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, valiler, kaymakamlar Ã¼zerlerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revleri Ã§ok sÄ±kÄ± yapÄ±yorlar. Mevsimsel ferahlama, aÃ§Ä±k arazilerin kullanÄ±lmasÄ± gibiÂ nedenlerle nisan ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olacaktÄ±r, kasÄ±m-aralÄ±kta ki 30 binlere gelmeden dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§ecektir. Bir mutant suÅŸ, baÅŸka mutant suÅŸlar devam ettiÄŸi sÃ¼rece 'ÅŸu tarihte vakalar kalmayacak' deme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n haziranÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren 1000'ler civarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ±, yazÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re rahat geÃ§ireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.







'KAPATMAYI GEREKTÄ°RECEK YÃœKSELÄ°Åž YOK'



Prof. Dr. Kemalettin AydÄ±n, haritadaki durumun, son birkaÃ§ haftadÄ±r kurallara uyulmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Prof. Dr. AydÄ±n, illerinin kÄ±rmÄ±zÄ±ya dÃ¶nmesinin sadece 100 bindeki vaka sayÄ±sÄ±ndan olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "100 bindeki vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda o ÅŸehirdeki hastalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, PCR pozitiflik oranÄ±, solunum cihazÄ± ve yoÄŸun bakÄ±m doluluk oranÄ± Ã¶nemli. Son gÃ¼nlerdeki vakalar yÃ¼zde 100 artmasÄ±na raÄŸmen 'kÄ±rmÄ±zÄ±' dediÄŸimiz illerde yoÄŸun bakÄ±mdaki hastalarÂ yÃ¼zde 25, solunum cihazÄ±na baÄŸlanan hastalar yÃ¼zde 20 oranÄ±nda arttÄ±. 100 bindeki sayÄ± Ã¼zerinden kÄ±rmÄ±zÄ±; ama saÄŸlÄ±k hizmeti, PCR pozitiflik ve aÅŸÄ± oranÄ± olarak o ÅŸehirler kÄ±rmÄ±zÄ± deÄŸil ÅŸu an. Bu neyi doÄŸurur? KÄ±rmÄ±zÄ± olmamakla beraber, kÄ±rmÄ±zÄ± olma ihtimalini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, yerelde ve yerindeki yÃ¶netimler bir kÄ±sÄ±m kÄ±rmÄ±zÄ± kararlar alabilir. DÃ¼ÅŸÃ¼k riskli renklerdeki iller, yÃ¼ksek riskli illerin kurallarÄ±nÄ± uygulayabilir. Yatak kapasitesi ve hastanelere gelen hastalara sunulan saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan bir yÃ¼kseliÅŸ sÃ¶z konusu; ama bu yÃ¼kseliÅŸ illerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirecek bir yÃ¼kseliÅŸ deÄŸil" ifadesini kullandÄ±.



'NÄ°SAN ORTASI KRÄ°TÄ°K'



DoÃ§. Dr. SavaÅŸÃ§Ä± ise nisan ayÄ±nda 20 binlerin Ã¼zerinde vaka sayÄ±larÄ±nÄ±nÂ gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, aslÄ±nda erken bir pik yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SavaÅŸÃ§Ä±, "NeÂ yazÄ±k ki, nisan ayÄ±nÄ± bulmadan 20 binin Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±p 3'Ã¼ncÃ¼ dalgayÄ±Â ÅŸu anda yakalamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Ancak 3'Ã¼ncÃ¼ pikin 1'inci ve 2'nci pikten farkÄ± vakalarÄ±mÄ±zÄ±n klinik olarak biraz daha hafif seyretmesi, Ã§ok fazla oksijen ve yoÄŸun bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmemesi; dolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda 3â€™Ã¼ncÃ¼ piki yaÅŸÄ±yoruz. Vaka sayÄ±larÄ±mÄ±z muhtemelen nisan ortasÄ±nda 25 bini-30 bini de geÃ§ebilir. Bu da saÄŸlÄ±k sistemi Ã¼zerinde yÃ¼k getirebilir. Ne yazÄ±k ki bu dÃ¶nemde hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±larÄ± da artabilir. Onun iÃ§in biraz daha sorumluluk bilinciyle kurallara uymamÄ±z gerekiyor. HalkÄ±mÄ±zdan 2-3 ay zaman istiyoruz. Nisan ayÄ±nÄ±n ortasÄ±nda tepe noktasÄ±na, pik noktasÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Orada kritik nokta olacak. Nisan ortasÄ±nda bu krizi de atlatabilirsek, daha sonra bir iniÅŸ baÅŸlayacaktÄ±r. Bizim iÃ§in kritik zaman nisan ayÄ±nÄ±n ortasÄ± olacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

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