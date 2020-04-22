Prof. Dr. Kaygusuz’dan corona virüs açıklaması

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüse (Covid-19) karşı tüm dünyada ve Türkiye'de çalışmalar devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Türkiye’nin Covid-19 hastalığı konusunda hızlı bilgilendirme ve farkındalık sağlayan ülkelerin başında geldiğini belirtti. Kaygusuz, İran, İtalya, İspanya ve birçok ülkede salgının insanların hareketleri nedeniyle kontrol altına alamadığını söyledi.



"İRAN, İTALYA, İSPANYA VE DAHA BİRÇOK ÜLKE SALGINI KONTROL ALTINA ALAMADI"



Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde hasta sayıları nedeniyle sağlık sistemlerinin kapasite sorunları yaşadığını ifade eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

“Hastalık konusunda hızlı bilgilendirme ve farkındalık sağlayan ülkeler aynı zamanda insanların kitlesel hareketlerini azaltmak suretiyle hastalığın hızlı yayılımına engel olmaya çalışmış ve başarılı olmuşlardır. Ülkemiz bunların başında gelenlerdendir. Ancak bu kitlesel hareket kısıtlaması veya sokağa çıkışın azaltılması ile paralel ölçüde salgın azaltılabilir.

Farklı ülkelerdeki insan davranışlarının sonucu olarak salgın kontrol altına alınamamıştır. Örneğin İran, İtalya, İspanya ve daha birçok ülke verilebilir. Geç alınan veya geç kalınan durumlarda her bir hasta birey çoktan onlarca yüzlerce insana virüsü bulaştırmış ve artan hasta sayıları nedeniyle sağlık sistemlerinin kapasite sorunları yaşanmış ve sağlık sistemleri felç olmuştur.



Ülkemizde bu konu oldukça iyi yönetilmekle beraber, insanların tavsiyelere tam olarak riayet etmemeleri nedeniyle belki geç başlayan ama giderek artmakta olan bir trend yaşanmaktadır. Bunun ne kadar ileri seviyelere ulaşabileceği yine insanların davranışlarıyla paralel olacaktır. Eğer yukarıda bahsettiğimiz bulaş yollarına karşı önlem alıp direnebilirsek, süreci veya hastalık zincirini kırabiliriz.”



"BU VİRÜS HERKESE BULAŞIYOR"



Prof. Dr. Kaygusuz, “Bu virüse karşı bağışıklık olmadığı için herkese bulaşabilir ve bulaşıyor da. Bulaştığı insanlarda hem Çin’deki örneklere hem de dünyanın diğer bölgelerindeki sonuçlara dayanarak ya sessiz ya da çok hafif şikayetlerle hafif boğaz ağrısı, hafif kırgınlık gibi işini aksatmayacak ölçüde belli belirsiz rahatsızlıklar ile seyredebileceği gibi, hafif veya ileri düzeyde zatürreye ve en sonunda da solunumunu kendisi sürdüremeyecek ölçüde makineye ihtiyaç gösteren bir akciğer yetmezliği şeklinde kendini gösterebilmektedir. Dahası başka mikropların da vücuda girmesine vesile olarak yeni yeni enfeksiyonlara da sebep olabilmektedir” şeklinde açıkladı.