Prof. Dr. Kadir Okhan'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Kaza, dün akşam Konya- Ankara yolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'daki özel hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyere çarpıp, demire saplandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YELİN SU TABURCU EDİLDİ

Yelin Su, tedavisinin ardından taburcu edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın cenazesi, Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi.