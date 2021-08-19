Prof.Dr.Kadir Beycioğlu kimdir? Prof.Dr.Kadir Beycioğlu’nun biyografisi

Akademi dünyası Prof.Dr.Kadir Beycioğlu'nun vefat haberiyle sarsıldı. Yazar Yekta Kopan vefat haberini "Kadir, dostum Kadir… Çok çok üzüldüm. Sadece “ahhh” diyebiliyorum." sözleriyle paylaştı

Kadir, dostum Kadir…

Çok çok üzüldüm. Sadece “ahhh” diyebiliyorum. #KadirBeycioğlu — Yekta Kopan (@yektakopan) August 19, 2021

Kadir Beycioğlu ,Çocuk Bakımı & Ebeveynlik, İş Dünyası, İş Yönetimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla;Eğitim Bilimine Giriş, Örgütsel Davranış ve Yönetimi olarak sayılabilir.

Kadir Beycioğlu kitapları;Eğiten Kitap, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.



Kadir Beycioğlu tarafından yazılan son kitap "Örgütsel Davranış ve Yönetimi", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

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