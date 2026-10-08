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Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın bağışladığı 525 nadide eser dijitalde

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#Mehmet Nuri Ersoy#Prof. Dr. İsmail Erünsal#Yazma Eser Kütüphanesi
Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın bağışladığı 525 nadide eser dijitalde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın bir ömür boyunca bir araya getirerek Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışladığı 525 eserlik koleksiyon, dijital erişime açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bağışların önemine dikkati çekti. İsmail Erünsal'ın koleksiyonunda bulunan tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserlerin artık dünyanın dört bir yanından incelenebildiğini belirten Ersoy, Şeyh Galib'in henüz 18-19 yaşlarında kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ının da koleksiyonda yer aldığını vurguladı ve "Milletimize ait bir emanet olarak gördüğü bu eserlerin daha iyi korunması, gelecek nesillere ulaşması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması gayesiyle koleksiyonunu bağışlayan kıymetli hocamız Prof. Dr. İsmail Erünsal'a gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Ersoy, eserlerin korunması ve dijital ortama aktarılmasında emeği geçen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nı ve tüm çalışma arkadaşlarını da tebrik etti.

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BİR ÖMRÜN BİRİKİMİ

Osmanlı kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Erünsal, yıllar boyunca şahsi imkânlarıyla oluşturduğu koleksiyonunu 6 Ağustos'ta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlamıştı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yaklaşık iki ay içinde eserlerin bakım, onarım, dijitalleştirme ve kataloglama işlemlerini tamamlayarak koleksiyonu erişime hazır hale getirdi. Koleksiyon, dijitale aktarılarak tüm dünyanın erişimine sunuldu.

 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Prof. Dr. İsmail Erünsal#Yazma Eser Kütüphanesi

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