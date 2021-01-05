Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir, kaç yaşında? Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınıyor

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye nakledildi. Halk Edebiyatı, Folklor üzerine pek çok yazı ve kitabı yayınlayan Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler verdi. Başgöz, bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

PROF. DR. İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960’ta geldiği ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi.

Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Başgöz, Halk Edebiyatı, Folklor üzerine pek çok yazı ve kitabı yayınladı.

KİTAPLARINDAN BAZILARI

Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri

İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi

Manilerimizden

Köroğlu

Karac'oğlan

Geçmişten Günümüze Nasrettin Hoca

Folklor Yazıları

Türkiye’nin eğitim çıkmazı ve Atatürk