Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı gözyaşlarıyla uğurladık… Tarihteki yerini aldı

İSTANBUL’da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden duayen tarihçi, Hürriyet yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören, oturduğu ev ve yıllarca görev yaptığı Topkapı Sarayı’ndan sonra “üçüncü evim” olarak tanımladığı Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlendi. Ailesinin talebi doğrultusunda Ortaylı’nın naaşının getirilmesinin uygun bulunmadığı anma törenine İlber Ortaylı’nın eski eşi Ayşe Özdolay, kızları Tuna Ortaylı ile torunları Deniz Ali Kazıcı ve Defne Kazıcı, aynı zamanda öğrencisi olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör ile sanat dünyasından Candan Erçetin ve Wilma Elles katıldı. Siyaset, akademi, iş, sanat dünyasından çok sayıda isim ile yüzlerce öğrencisi sabah saatlerinden itibaren üniversite bahçesini doldurdu. Taziye defterine yazmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende konuşma yapmazken, başta kızı Tuna Ortaylı olmak üzere öğrencileri, dostları yaptıkları konuşmalarla İlber Hoca’yı anlattı. Kızı Tuna Ortaylı, gözyaşlarına hâkim olamadığı konuşmasında şunları söyledi:

ÜÇ YAKADA ÜÇ EVİM VAR...

“Babam İlber Ortaylı’nın yaptığı bütün işler arasında en kıymet verdiği akademisyenlik mesleği için birkaç cümle söylemek istiyorum. Galatasaray Üniversitesi’ndeki öğrencilerinden her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla söz ederdi. Bu kurumun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymuş bu meslektaşınızı sizler de her zaman sevgi ve saygıyla kucakladınız. Bunun için sizlere minnettarım.

Tuna Ortaylı

Babam Galatasaray Üniversitesi’yle neredeyse eşzamanlı olarak Topkapı Sarayı’ndaki görevine de başlamıştı. O dönemde Üsküdar Sultantepe’de oturuyordu, karşı tarafta. Her yerde büyük bir keyifle ‘İstanbul’un üç yakasında evim var. Biri Üsküdar, diğeri Topkapı Sarayı. Sonuncusu da Galatasaray Üniversitesi’ derdi. Babamın evi olarak gördüğü üniversitesinde, babamın anısını paylaştığınız için ailem adına hepinize içtenlikle teşekkür ederim.”

Kızı: Yarım kalan yazısı içimi acıttı

TUNA Ortaylı babasının tedavi sürecine ilişkin, “Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün kronik kitap odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunları hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hoca’yı görünce sadece birlikte yapılmamışların burukluğunu hissediyorsunuzdur” dedi.

GEÇMİŞİ CANLI BİR HAFIZA HALİNE GETİRDİ

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ: “İlber Hoca sadece bir tarih hocası değildir. Hocanın derin bilgisi, engin kültürü, hafızası ve keskin zekâsı bir yana hitabeti çok kuvvetliydi. Sahih bir Türkçeyle konuşurdu. İyi bir hikâye anlatıcıydı. Geçmişi canlı bir hafıza haline getirerek tarih bilgisini geniş kitlelerle paylaştı. Tarihi, kitlelere sevdirdi. Bugün gördüğümüz iltifata mazhar olmasının sebebi bence budur. İtiraf etmeliyim, bir tarihi vakadan diğerine hızla geçişine, zengin bilgi dağarcığından taşan hikâyeleri takip etmekte, ben de sizler gibi hayranlıkla zorlandım. Akademik açıdan en etkileyici yanı ise hem Doğu’ya hem de Batı’ya hâkim bir insan olmasıdır. Keza ülkemizin konumu, Doğu ile Batı’nın ortası, yani dünyanın merkezidir. Böyle isimlerin yetişmesi için yıldızların dizilmesi gerekir. Nesillerin müsait ortamlarda demlenmesi gerekir. Hocanın seyri sülükunu tüm ilim talebeleri okumalı bilmeli ki kendilerine tanıyıp bilsinler. Böyle zengin bir müktesebat nasıl edinilir görsünler. İsmi hep Galatasaray Üniversitesi’yle anıldı. Çünkü burayı yuvası bildi, gurur duyuyoruz.”

Kardeşleri Emeldar Ortaylı (solda) ve Enver Ortaylı.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki törende yüzlerce kişi Prof. Dr. İlber Ortaylı için bir araya geldi, konuşma yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı son yolculuğuna Fatih Camisi’nin avlusunu dolduran binlerce kişi uğurladı.