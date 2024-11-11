Prof. Dr. İlber Ortaylı: Atatürk bir dâhidir

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, Ata'yı anmak ve anlamak için Atatürk ve Manisa söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, CHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda Manisalı yurttaş katıldı.

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Ortaylı 10 Kasım'a Özel Söyleşide Atatürk'ü Anlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşide Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının Cumhuriyet'i kurmak için verdiği olağanüstü mücadelenin önemine değindi. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendirdiğini aktardı. Ortaylı, Atatürk ve milli mücadele kahramanlarından bahsettiği söyleşideki konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Atatürk bir dâhidir ve mareşaldir. Öbür generaller de önemli adamlardır. Bunlar gibi adamlar Birinci Cihan Harbi'nde az bulunur. Bütün ordular arasında az bulunur. Ben size söyleyeyim. İsteyen gitsin, baksın. Biraz mukayese yapacaksınız. İngiliz kara ordusu komutanlarının hatıralarına bakacaksınız. Onlar birkaç tanedir."

CEVDET BAĞCA'DAN ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Etkinlik sonrasında Cevdet Bağca, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda konser verdi. Bağca, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek Manisalıların yüreklerine dokunan bir performans sundu. Katılımcılar, etkinliklerin ardından yapılan röportajlarda Manisa'da düzenlenen kültür, sanat ve bilim etkinlikleri hakkında şu sözlerle düşüncelerini dile getirdi.

Hüseyin Ergün ise etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkür ettiğini söyledi. Lamiya Shrivanzada, Manisa'da gerçekleşecek olan etkinliklere katılmak için büyük bir heyecanla kente geldiğini belirtti.

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Suna Tunç da etkinliklerden büyük keyif aldığını ifade etti.