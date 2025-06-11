Prof. Dr. İlber Ortaylı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anlattı: Alışılmış belediye reislerinden farklıydı

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“Ben iki kere görüşmüştüm kendisiyle. Konferanslara da davet etmişti. Alışılmış belediye reisi tipolojisinin içine koyamadım. Fazlaydı, beni etkiledi, gayet donanımlıydı. Etrafı da öyleydi, eşi dahil olmak üzere. Çalışmaya, üretmeye hevesli olduğu her halinden belliydi. Eski eserlere, arkeolojik mirasa meraklıydı. Tabiata ilgisi aşikârdı. Kimseyle itişip kakışmadan buralara gelmesi de bir marifet. ‘Ben buradayım’ demeden orada olduğunu belli etmesi yüksek bir kabiliyet. Böyle bir adamı kaybetmek üzücü. Ailesinin başı sağ olsun…”

KAZA BURADA OLMUŞTU

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin bahçesinde elektrik akımına kapılmasına dair soruşturma sürerken bilirkişi heyeti de elektrik kaçağına dair raporunu hazırlıyor.

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Heyette elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, itfaiyeciler ve teknisyenler var. Rapor çarşamba veya perşembe günü savcılığa teslim edilecek. Bilirkişi heyetinin gördüğü ilk kusur emaresi, kazanın meydana geldiği ‘makine dairesi’ denilen yerin havuza çok yakın olmasıydı. Evin havadan çekilmiş fotoğraflarında o ‘makine dairesi’nin yeri açık bir şekilde görülüyor. Havuzun bir metre kadar ötesinde üzeri çimlerle kaplı bir kapağı var.

ZEMİNDEN BİRKAÇ METRE AŞAĞIDA

Bu kapak açıldıktan sonra merdiven yardımıyla birkaç metre iniliyor ve havuzun pompa sistemini çalıştıran elektrik aksamına ulaşılıyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen cuma akşamı bu kapağı kaldırıp metal merdivenleri kullanarak inmiş ve kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Burada dar ve ancak tek kişinin sığabileceği bir alan olduğu için de Başkan Zeyrek oradan komşuların ilk müdahalesiyle güçlükle çıkarılabilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU NETLEŞİYOR

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 2’si şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

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'68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ'

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.



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Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

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FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Ferdi Zeyrek'in kariyeri, mimarlık alanında başladı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.