Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan koronoya karşı 3 silah

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs hastalığının beyinde hasar bırakabildiğini belirterek “İtalyanlar bunu 4 ay önce söylemişti. ‘COVID-19 aynı zamanda beyni de etkiliyor’ dediklerinde Avrupa’da birçok bilim adamı gülmüştü. Evet, etkiliyor beyni, yani IQ’sunu en az yüzde 10 düşürüyor” dedi. Prof. Dr. Canan Karatay’ın koronaya karşı karbonatlı suyla gargara önerisi çok tartışılmıştı. Benzeri bir öneri de Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan geldi. Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağızdan vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

GARGARA YAPIN

“İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de begümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Sabah, öğle, akşam gargara yapın. Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok.”

'MÜTHİŞ ETKİLİ'

Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak koronavirüse ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Saraçoğlu, söz konusu karışımın burna da damlatılabileceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece koronavirüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var; ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayını bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var.”

UÇUCU YAĞLARLA ZIRH OLUŞTURUN

Koronavirüsle mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Mesela kapalı ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz.”

LEKTİN ZENGİNİ GIDALAR

PROF. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüse karşı ‘lektin' bakımından zengin gıdaları da önerdi: “Lektin dediğimiz bir yapı var, soya fasulyesinde, kuru fasulyede, buğdayda, mercimekte, nohutta bol miktarda lektin var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek demek vitamin meselesi değil. Bu C vitamini, E vitamini meselesi değil. Bu şekilde beslenmeyle olur, patlıcan da buna dahildir. Patlıcanda da çok güçlü lektinler var. Dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz? Virüsün direncini kırıyorsunuz. Onun direncini kırınca siz onun karşısında güçlenmiş oluyorsunuz.”