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Gündem
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Hüsamettin Gökay'dan acı haber

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Prof. Dr. Hüsamettin Gökay'dan acı haber

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Gökay, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın da eski başkanlarındandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, kronik idrar yolu enfeksiyonu ve iç kanama nedeniyle dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Gökay, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın da eski başkanlarındandı. Gökay'ın yarın Zincirlikuyu Camii avlusunda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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