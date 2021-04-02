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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 02.04.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Prof.Dr. Hüsamettin Gökay son yolculuğuna uğurlandı

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Prof.Dr. Hüsamettin Gökay son yolculuğuna uğurlandı

İdrar yolu enfeksiyonu ve iç kanama nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye aile yakınları, öğretim üyeleri, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasından sonra koronavirüs tedbirlerine uygun olarak cenaze namazı kılındı. Gökay'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Prof.Dr. Hüsamettin Gökay son yolculuğuna uğurlandı

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