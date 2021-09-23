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Prof. Dr. Hülya Nutku'ya son veda

#İzmir#Prof. Dr. Hülya Nutku#Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Nutkuya son veda

İzmir'de, önceki gün, pankreas kanseri tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku (68) için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Zeynep Nutku, anne ve babasının birbirlerine kavuştuğunu söyledi.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Prof. Dr. Nutku, önceki gün yaşamını yitirdi. Nutku için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Nutku'nun kızı Zeynep Nutku'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk'in yanı sıra yakınları, oyuncuları, arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Nutku'nun tabutunun üzerine çok sevdiği günebakanlar bırakıldı.

Prof. Dr. Hülya Nutkuya son veda

'İDEALLER YAŞIYOR'

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Törende konuşan Zeynep Nutku, "Annem, babamı her zaman sevgi ve saygıyla taşırken, kariyer olarak gölgesinde kalmamayı tercih etti. Üzerinde çalıştığı 2 kitabı vardı. Elimizden gelirse onları da bastıracağız. 1,5 sene arayla ikisini de kaybetmek benim için çok zor ancak bu soyadını layıkıyla taşımak gibi bir sorumluluğum var. İçiniz rahat olsun, annem çok direndi. Hastalığını bilmiyorduk. Bedenler bizi terk ediyor. Onların ideallerini, tiyatro aşkını, çalışkanlığını sürdürdüğümüz sürece bize emek veren hiçbir hocamız ölmez. Bedenleri terk ediyoruz ama idealler yaşıyor" dedi.

Prof. Dr. Hülya Nutkuya son veda



'İZMİR SINIRLARINI AŞAN ÇALIŞMALARIYLA DERİN İZLER BIRAKTI'

Şaşkın ve üzüntülü olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu. Sevgili Özdemir hocayla birlikte İzmir'in sanat yaşamına çok şeyler kattılar. Çok sayıda öğrenci yetiştirdiler. İzmir sınırlarını aşan çalışmalarıyla derin izler bıraktı. İzmir Şehir Tiyatroları'nın kurulmasında azimle yılmadan, yorulmadan çalışarak 70 yıldır beklenen hayali mümkün kılanlardan biri oldu.

Özveriyle çalıştı. Tiyatrolarımızın perdelerinin hiçbir zaman kapanmayacağının sözünü veriyorum. Her perde açıldığında anılarını yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hülya Nutku'nun cenazesi, ikindi vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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#İzmir#Prof. Dr. Hülya Nutku#Dokuz Eylül Üniversitesi