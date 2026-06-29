×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Venezuela açıklaması: 6,5 büyüklüğüne varan artçı şoklar beklenebilir

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela#Prof. Dr. Hasan Sözbilir#Deprem
Prof. Dr. Hasan Sözbilirden Venezuela açıklaması: 6,5 büyüklüğüne varan artçı şoklar beklenebilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 10:12

Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki "ikiz depremleri" değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede yakın gelecekte 6,5 büyüklüğüne ulaşabilecek yıkıcı artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek, Türkiye genelinde de ikiz depreme yol açabilecek fay segmentlerinin tespit edilmesinin önemini vurguladı.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında son 100 yılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Sözbilirden Venezuela açıklaması: 6,5 büyüklüğüne varan artçı şoklar beklenebilir

Birbirini tetikleyecek şekilde iki ana şok yaşandığını belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

"Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem olarak tanımlanmaktadır. Sismolojik veriler, depremlerin Karayip ile Güney Amerika plakalarının sınırındaki doğu-batı doğrultulu sağ yanal atımlı faylanma mekanizmasıyla geliştiğini ve deprem sırasında plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durumda ilk sarsıntıda taşıyıcı sistemleri zayıflayan yapılar, henüz 40 saniye dolmadan meydana gelen ikinci depremde tamamen göçmüş olmalıdır. Bu durumun can kaybını ve fiziksel hasarı dramatik bir şekilde artıracağı öngörülmektedir. İkinci ana şokun 7,5 büyüklüğüne kadar çıkması nedeniyle, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir."

Haberin Devamı

Sözbilir, birbirini tetikleyecek şekilde komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremlerin "ikiz deprem" olarak adlandırıldığını, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirterek, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Gözden KaçmasınVenezueladaki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450ye ulaştıVenezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Venezuela#Prof. Dr. Hasan Sözbilir#Deprem

BAKMADAN GEÇME!