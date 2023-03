Prof. Dr. Hakan Karslı: Karadeniz fayı deprem üretme potansiyeline sahip

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin Karadeniz’de de hissedilmesi bölgedeki deprem risklerini de gündeme getirdi. Bu konuda değerlendirmede bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karslı, ‘Karadeniz Fay Hattı’na dikkat çekti. Karadeniz fayının, geçtiği her yerde 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karslı, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda oluşan depremler bizim bölgemizi etkileyebilir ama doğrudan depremin odak noktası olmayacağı için gerçekleştiği bölge kadar etkisi olmayacaktır. Ancak bir de unutulan Karadeniz Fayı var. Çok fazla dile getirilmeyen bir fay. Artvin Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ve Bartın açıklarına uzanan bir fay ve Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarından farklı bir sistemle çalışıyor. Ters fay dediğimiz bir sistem, güneye eğimli bir fay. Peki, bu fay aktif mi? Bu tartışılıyor ama her ne kadar Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayları kadar çok aktif ve üretken olmasa da deprem üretme potansiyeline sahip” diye konuştu.



Aktif fay tanımını da yapan Prof. Dr. Karslı, “Şöyle bir tanım kullanıyoruz; Son 10 bin yıl içerisinde herhangi bir şekilde hareketlenmiş olan faya aktif fay diyoruz. Biz sağlıklı deprem kayıtlarımızı iki binli yıllardan sonra almaya başladık. Ondan öncesine ait çok iyi kayıtlarımız yok. Bu durum, aktif fayın tanımı da dikkate alındığında bize şunu gösteriyor; her ne kadar çok daha sık aralıklarla ve daha büyük depremler üreten Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları gibi etkin olmasa da Karadeniz fayı da geçtiği her yerde 1968 yılında Bartın’da olduğu gibi 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir demektir” ifadelerini kullandı.