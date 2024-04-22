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Prof. Dr. Haberal’a Sokrates’in okulundan ‘şeref’ ödülü

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#Mehmet Haberal#Atina Akademisi#Şeref Ödülü
Prof. Dr. Haberal’a Sokrates’in okulundan ‘şeref’ ödülü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyanın en büyük akademilerinden biri olan Atina Akademisi’nin yüksek şeref ödülüne layık görüldü.

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Haberal, akademi tarihinde ilk kez Yunan olmayan bir yabancıya verilen ödülü düzenlenen törenle aldı. Kuruluşu M.Ö. 380’li yıllara dayanan ve Sokrates gibi birçok filozufun yetiştiği Atina Akademisi’ndeki törende “İki ülke arasında yeni bir kapı açıldı” diyen Prof. Dr. Haberal, özetle şöyle konuştu: “İşbirliği içinde yakın çalışmalıyız. Sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Her türlü imkâna sahibiz. İhtiyacınız olursa haber vermeniz yeterli. Atatürk geçmişte ne yaptıysa biz de onun izinden gitmeliyiz. Birlikte çalışırsak her problemi çözebiliriz.”

CUMHURBAŞKANI ONAYIYLA

Yüksek şeref ödülünün Haberal’a verilmesi kararı Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun onayıyla Yunan resmi gazetesinde yayımlandı.

 

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#Mehmet Haberal#Atina Akademisi#Şeref Ödülü

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