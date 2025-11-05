Prof. Dr. Görür'den Sındırgı açıklaması: Dikkatli olunmalı

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

PROF. DR. GÖRÜR: DİKKATLİ OLUNMALI

Prof. Dr. Naci Görür, dün depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi deprem dirençli kent haline getirmektir" dedi.