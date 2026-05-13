Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil Harvard’dan NAS’a uzandı

Harvard Üniversitesi’nde yürüttüğü metabolizma ve bağışıklık sistemi üzerine çalışmalarıyla dünya bilim literatürüne yön veren Hotamışlıgil’in akademiye kabulü bilim dünyasında bir araştırmacının ulaşabileceği en yüksek onurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

1863 yılında Kongre kararıyla kurulan NAS, üyelerini “bilimsel araştırmalarda olağanüstü ve sürdürülebilir başarı” gösteren isimler arasından seçiyor. Akademinin 28 Nisan’da açıkladığı listede dünya genelinden seçilen yeni üyeler arasında yer alan Prof. Dr. Hotamışlıgil, obezite ve diyabet başta olmak üzere metabolik hastalıkların altında yatan süreçleri ve mekanizmaları ortaya koyan öncü ve saha açıcı çalışmalarıyla öne çıktı. Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi’nde James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü olarak görev yapan Hotamışlıgil’in çalışmaları obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kardiyovasküler hastalıkların altında yatan biyolojik süreçlerin anlaşılmasına önemli katkılar sundu.

ANKARA’DAN HARVARD’A

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Hotamışlıgil, doktorasını ABD’de tamamladıktan sonra akademik kariyerini büyük ölçüde Harvard Üniversitesi’nde sürdürdü. Boston’daki laboratuvarında dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç bilim insanlarıyla çalışan Hotamışlıgil, Türkiye ile akademik bağlarını da koruyor.

AZİZ SANCAR DA ÜYE

ABD Ulusal Bilimler Akademisi, 1863 yılında bilim ve teknoloji alanında federal hükümete bağımsız danışmanlık sağlamak amacıyla kurulan, kâr amacı gütmeyen özel bir bilim kuruluşu. Akademiye üyelik, mevcut üyelerin oylarıyla gerçekleşmekte olup, bilim insanları için ABD’deki en yüksek mesleki onurlardan biri kabul ediliyor. Akademide Türkiye’den Celal Şengör ve Mehmet Özdoğan bulunuyor. Ayrıca aralarında Aziz Sancarı’ın da bulunduğu 200’den fazla Nobel ödüllü biliminsanı yer alıyor.