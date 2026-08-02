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Prof. Dr. Gökhan Çiçek: Kolajen ‘gençlik iksiri’ değil

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#Kolajen Gerçeği#Cilt Sağlığı#Prof. Dr. Gökhan Çiçek
Prof. Dr. Gökhan Çiçek: Kolajen ‘gençlik iksiri’ değil
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 07:00

 Kolajen haplarına mucize gibi bakanlara uzmanından kötü haber geldi. Prof. Dr. Gökhan Çiçek, “Kolajen ‘gençlik iksiri’ veya ‘mucize’ değildir. Yanlış kullanımda ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir” dedi.

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KARDİYOLOJI Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çiçek, kolajen haplarıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu: “Kolajeni en basit haliyle vücudumuzun ‘çimentosu veya yapı iskelesi’ olarak düşünebilirsiniz. Cildimizin esnekliğini, kemiklerimizin, kıkırdaklarımızın ve bağ dokumuzun dayanıklılığını sağlayan temel bir proteindir.

EN BÜYÜK 3 DÜŞMAN

Yaş ilerledikçe vücudumuzun doğal kolajen üretimi maalesef azalıyor. Bilimsel çalışmalara baktığımızda, kolajen takviyelerinin özellikle cilt nemliliği, elastikiyeti ve eklem sağlığı üzerinde bazı olumlu sonuçlar bildirdiğini görüyoruz. Ancak burada çok önemli bir gerçek var. Kolajeni bir ‘gençlik iksiri veya mucize’ olarak görmek doğru değil. Kolajenin en büyük üç düşmanı var. Mucizevi bir kutu kolajen aramak yerine sigarasız bir yaşam, güneşten korunma, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve bol C vitamini içeren protein ağırlıklı bir beslenme düzeni kurmak hem cildiniz hem de kalbiniz için en bilimsel ve en güvenli yatırım.

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Prof. Dr. Gökhan Çiçek: Kolajen ‘gençlik iksiri’ değil

ALERJİK OLABİLİR

Dışarıdan aldığınız kolajen takviyesi sindirim sistemine girdiğinde amino asitlere, yani en küçük parçalarına ayrılır. Vücut bu parçaları alır ve o an nerede ihtiyaç varsa, belki de hiç hesaplamadığınız bir dokuda, oraya harcar. Yani ‘bu hap doğrudan yüzümdeki kırışıklığa gitsin’ diye bir kural yok.  Saç dökülmesi veya tırnak kırılması yaşayan birinin rastgele kolajen almak yerine demir, çinko, B12 eksikliği gibi altta yatan temel beslenme sorunlarına baktırması çok daha doğru bir yaklaşım. Tamamen zararsız diyemeyiz. Mide bulantısı, şişkinlik, hazımsızlık veya ağızda kötü tat gibi sindirim sistemi şikâyetleri sık görülür. Ayrıca ürünün elde edildiği kaynağa göre ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet veya böbrek rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kullanmamalı.”

Prof. Dr. Gökhan Çiçek: Kolajen ‘gençlik iksiri’ değil

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TABAKTAKİ MUCİZELER

 C Vitamini: Kolajen sentezinin anahtarıdır. Turunçgiller, kivi, çilek, biber ve yeşil yapraklı sebzeler olmazsa olmazdır.

 Kaliteli Proteinler: Balık, yumurta, et, tavuk, süt ürünleri ve baklagiller kolajen yapımında kullanılan prolin ve glisin gibi amino asitleri sağlar.

 Mineraller: Çinko ve bakırdan zengin kuruyemişler, tam tahıllar ve deniz ürünleri bağ dokusunu güçlendirir.

 Kemik ve Tavuk Suyu: Doğal bir kaynaktır ancak içindeki kolajenin doğrudan cilde gittiği sanılmamalıdır. Dengeli beslenmenin güzel bir parçası olarak tüketilmelidir.

 

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#Kolajen Gerçeği#Cilt Sağlığı#Prof. Dr. Gökhan Çiçek

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