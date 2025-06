Prof. Dr. Gazi Yaşargil’i kaybettik... Yüzyılın beyin cerrahıydı

Haberin Devamı

AMERİKAN Beyin Cerrahları Birliği tarafından “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Son yıllarda görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi’nden de “Yüzyılın beyin cerrahı unvanıyla onurlandırılmış, modern beyin cerrahisinin babası, mikronöroşirürjinin kurucusu, nöroşirürji alanında çığır açan çalışmalarıyla tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran; 20. yüzyılın en önemli beyin cerrahlarından biri olan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kıymetli akademisyeni, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nin değerli cerrahı, saygıdeğer bilimİnsanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” açıklaması yapıldı.

SAYISIZ DOKTOR YETİŞTİRDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk tıbbının ve dünya nöroşirürjisinin gururu olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yalnızca bilimsel başarılarıyla değil hekimlik mesleğine kazandırdığı sayısız öğrenci, yetiştirdiği biliminsanı ve hastaya yaklaşımındaki insani derinlikle de hafızalarda yer etti. Ömrünü bilime, insanlığa ve genç beyin cerrahlarının yetişmesine adamış; bilimsel makaleleri, uluslararası ödülleri ve geliştirdiği mikronöroşirürji teknikleriyle bir ekol yaratan Yaşargil’in mirası aynı zamanda modern tıbbın gelişim serüveninin temel yapı taşlarından biridir. ”

ÇOK HAYAT DEĞİŞTİRDİ

Beyin Cerrahisi Uzmanı Ersin Erdoğan ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatının ardından şunları söyledi:

“Özellikle mikrocerrahi ve vasküler nöroşirurji alanındaki devrim niteliğindeki katkıları sayısız hayatı değiştirdi ve tıbbi mükemmellikte yeni standartlar belirledi. Dr. Yaşargil’in inovasyona, eğitime ve şefkatli hasta bakımına olan bağlılığı dünya çapında nesiller boyu nöroşirurji uzmanlarına ilham kaynağı oldu. Aramızdan ayrılmış olsa da mirası kurtardığı sayısız hayat ve şekillendirdiği gelecekle devam ediyor.”

ORDİNARYÜS PROFESÖR

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925 tarihinde babasının kaymakamlık görevi yaptığı Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Aynı yıl aile Ankara’ya yerleşip, 5 kardeş Ankara’da okullara gittiler. Gazi Yaşargil, Atatürk Lisesi’nden Mayıs 1943’te mezun oldu. Aynı yıl Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde Jena-Thüringen tıp tahsiline başladı. Mart 1945’te İsviçre’ye geçti. Basel Üniversitesi’nde tıp eğitimine devam etti ve 1949’da mezun oldu. Üç ay Anatomi Enstitüsü’nde beyin anatomisi üzerine Dr. Josef Klingler’in yanında çalıştı. 1950-1953 yılları arasında birer sene nöroloji-psikiyatri, dahiliye ve genel cerrahide asistanlık yaptıktan sonra Ocak 1953’te Zürich Üniversitesi’nde beyin cerrahisi kliniğinde Prof. H. Krayenbühl ve Prof. G. Weber’in yanında uzmanlığını yaptı. 1960 yılında doçent, 1965 yılında profesör, 1973’de ordinaryüs profesör olup aynı klinikte 1993 yılına kadar direktörlük görevini sürdürdü.

30 YIL HAYMATLOS OLARAK YAŞADI

Ankara Atatürk Lisesi’nde okurken iyi arkadaşı ünlü şair Can Yücel’di. İki kez evlenen Yaşargil’in ilk evliliğinden Leyla ve Ceylan adında iki kızı ve Can adında oğlu var. Türkiye’de 1960 darbesi yaşanırken İsviçre’de olan Gazi Yaşargil askerliğe çağırıldı ancak profesörlüğe çok yakındı, dönemedi. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Vatansızların taşıdığı “Haymatlos” pasaportuyla yaşamaya başladı. 1974 yılında şair Ece Ayhan’ın beyninde tümör tespit edildi. Can Yücel, Yaşargil’den ameliyatı yapmasını istedi. Yaşargil o yıllarda Türkiye’ye giremediği için Ece Ayhan Zürih’e gitti ve ameliyat oldu. Gazi Yaşargil, 35 yaşındayken veda ettiği Türk vatandaşlığına, 63 yaşında dönemin başbakanı Turgut Özal’ın girişimiyle kavuştu.

TBMM’DEN İKİ KEZ ‘ONUR ÖDÜLÜ’

Prof. Dr. Yaşargil, Türkiye’de ve dünyada birçok ödüle layık görüldü. İki kez TBMM Onur Ödülü aldı. 2005’teki törende dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Deniz Baykal ve Meclis Başkanı Bülent Arınç kendisini tebrik etmişti.

ÖĞRENCİSİ ANLATTI: BEYNİN GİZEMLERİNİ ARAŞTIRDI

ÖĞRENCİSİ, Ankara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Y. Şükrü Çağlar, hocası Yaşargil için “Beynin gizemlerini araştıran birçok çalışmayı yönetti. Beyine kutsal bir organ gibi davranılması gerektiğini tüm tıp camiasına göstermiştir” dedi. Prof. Dr. Çağlar, Hürriyet’e şunları söyledi: “Dünya tıbbı ve beyin cerrahisi en önemli değerlerinden birini maalesef kaybetmiştir.

ÖZEL TEKNİKLER GELİŞTİRDİ

Yüzyılın en iyi beyin ve sinir cerrahı seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, bir asra yaklaşan ömründe beyin ve sinir hastalıkları alanında eski yöntemleri değiştirerek yeni teknolojilere öncülük etmiş, kayan mikroskop ile mikrocerrahi tekniğini geliştirmiştir. Beyne kutsal bir organ gibi davranılması gerektiğini tüm tıp camiasına göstermiştir. Geliştirdiği ameliyat yöntemleri, özel cerrahi aletleri ve mikrocerrahi tekniği daha önce tedavi edilemeyen birçok hastalığın başarıyla tedavi edilmesini mümkün kılmıştır.

BİTMEK BİLMEYEN ENERJİ

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile beynin gizemlerini araştıran birçok çalışmayı yönetmiş, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den sayısız beyin ve sinir cerrahının yetişmesine, doğru ameliyat tekniklerini öğrenmesinde bizzat hocalık yapmıştır.

‘İLK RUHİ GIDAM’

Örnek bir hekim, nörobilime tutkulu bir biliminsanı olarak adanmış yaşamıyla bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Modern tıbbın gelişimindeki yeri doldurulamaz. Kendisini şu sözlerle tanımlamaktadır. ‘...Türkiye’de yetiştim, ilk ruhi gıdamı ailemden, komşulardan, okuduğum okullardan ve arkadaşlarımdan aldım...’ Tüm tıp camiasının, başta çok değerli eşi Dianne Yaşargil olmak üzere ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.”

SİYASİLERDEN TAZİYE

NUMAN KURTULMUŞ: ÖMRÜNÜ BİLİME ADADI

“Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adanmış ömründe ortaya koyduğu eşsiz çalışmalarıyla insanlığa çok büyük katkılar sunmuş Gazi hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum. ”

DEVLET BAHÇELİ: İFTİHAR KAYNAĞIMIZ

“Yalnızca hekimlik alanında değil bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. ”