Prof. Dr. Feriha Öz kimdir, ne zaman öldü? İşte Prof. Dr. Feriha Öz'ün biyografisi
Dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi Sancaktepe'de inşa edilen bir hastaneyle yaşatılacak. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmişti. Peki, Prof. Dr. Feriha Öz kimdir?
Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Öz, 1933'te İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan Öz, akademik kariyerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı.
Prof. Dr. Öz, 1968'de Doçent, 1976'da Profesör unvanını aldı. Akademik kariyeri boyunca alanına çok ciddi katkılarda bulunan Öz, 2000 yılında emekli oldu.
1960-2011 yılları arasında 100'den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Öz'ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.
Patolojinin değişik konularına dağılmış birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Öz, aynı zamanda İÜC Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi, Prof. Dr. Ferhan Öz'ün de annesidir.
Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz 4 Nisan 2020 tarihinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
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