Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüste varyantlara önlem alamıyoruz

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Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, sön dönemlerde karonavirüste vaka sayılarının artmasının üç nedeni olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, bunların Delta varyantı, aşı olunmaması ve insan hareketliliği olduğunu söyledi. Ertuğrul, "Birincisi insan hareketliliğimiz çok artmış durumda. Neredeyse pandemi öncesi duruma dönmüş durumdayız ve insanlar artık çok da pandemiye bakmaksızın, aldırış etmeksizin yoğun bir şekilde dışarıdalar. İkincisi Delta varyantı. Delta varyantı, diğer varyantlara göre çok hızlı ve çabuk bulaşıyor, kolay bulaşıyor. İnsan hareketliliğinin artmış olmasıyla birlikte delta varyantının bu özellikleri hastalığın daha yaygın bir biçimde sürmesine neden oluyor. Üçüncüsü de henüz daha yeterli aşı oranına ulaşamamamız, toplumsal bağışıklık oranına ulaşamamış olmamız. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman doğal olarak olgu sayıları 29 binler civarındaydı, 200'ü aşan can kaybımız vardı. Ne yazık ki, pandemideki dördüncü piki halen yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

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Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında varyantlara önlem alınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:“Varyantlar için çok da önlem alamıyoruz. Çünkü dünyada ne yazık ki bir asimetrik aşılama politikası var veya öyle devam ediyor. Bazı ülkeler üçüncü dozlarını bile yaparken kimi ülkeler daha henüz hiç doz yapamamış durumda, aşılama yapamamış durumda. Hatta son Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarında 50'nin üzerinde ülkede henüz daha yüzde 10 bile olmadığı aşılama oranlarının ve bazı Afrika ülkelerinde hiç aşıya ulaşılamadığı. Böyle bir durumda salgın o bölgelerde ne yazık ki devam ediyor. Ve salgının devam etmesi demek, virüsün çoğalabiliyor olması demek. Yeni varyantların ortaya çıkma riskini de beraberinde getiriyor. Örneğin geçenlerdeki Mu varyantı salgının Latin Amerika'daki pik döneminde ortaya çıkan veya şu anda bizim başımıza bela olan Delta varyantı Hindistan'daki olguların artmasıyla beraber karşımıza çıkan varyantlardan. Tüm buna bakarsak eğer dünyada daha adil, düzgün bir aşılama politikası yaşama geçirilmezse yeni varyantlarla karşılaşma olasılığımız her an var demektir. Bu da bir sonraki varyantın elimizdeki aşılara dirençli olmasını beraberinde getirebilir."Koronavirüsün şu anda aşılarını olmayan genç nüfusta daha yaygın görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Ve gerçekten çok yüksek sayıda olgumuz var. 30 binler civarında olgumuz var ki, biz bunun daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Buna bağlı olarak biz biliyorsunuz ilk aşılama programlarıyla beraber yaşlıları, altta yatan hastalığı bulunanları korumaya almıştık. Şimdi biz hastalık gençlerde ve sağlıklı bireylerde her ne kadar daha rahat atlatılıyor desek de onların da belirli bir grubunda ne yazık ki ağır seyredebiliyor. Şu anda özellikle yoğun bakımlarda, hastanede yatan hastaları orta yaş grubu diyebileceğimiz 30- 50 arası genç de denebilecek belki de yaş grubundaki aşısız bireyler oluşturuyor. Temel nokta bu. Onları tedavi etmeye, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Ve yine ölümdeki yaş grup dağılımlarına da bakarsak benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu, aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Yani ben sağlıklıyım nasıl olsa hastalığı hafif atlatırım demeyip gidip mutlaka aşı olması zorunluluğu buradan da çıkıyor zaten" diye konuştu.