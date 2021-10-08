Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüste varyantlara önlem alamıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Lewis Hamiltonın cezası resmen açıklandı Rekorun ardından...Lewis Hamilton'ın cezası resmen açıklandı! Rekorun ardından...#Formula 1
Erdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruzErdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Emniyet ve MİTten ortak operasyon Lazer tertibatlı tabanca ele geçirildiEmniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Lazer tertibatlı tabanca ele geçirildi#MIT
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
Teklif mektubu iletildi Türkiyeden flaş F-16 hamlesiTeklif mektubu iletildi! Türkiye'den flaş F-16 hamlesi#F-16
Uzayda yaşamın sırrı burada diyerek paylaştılar'Uzayda yaşamın sırrı burada' diyerek paylaştılar #Salda Gölü
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
Türkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu Mahkemede gergin anlarTürkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu! Mahkemede gergin anlar#Leyla Aydemir
Koronavirüsle beraber yayılacak 60 bin kişi ölebilir...Koronavirüsle beraber yayılacak! 60 bin kişi ölebilir...#Grip
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
Muslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçtiMuslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçti!#2022 Dünya Kupası
HABERLERGündem Haberleri

Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüste varyantlara önlem alamıyoruz

#Koronavirüs#Prof. Dr. Bülent Ertuğrul#Varyant
Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüste varyantlara önlem alamıyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında varyantlara önlem alınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Eğer dünyada daha adil, düzgün bir aşılama politikası yaşama geçirilmezse yeni varyantlarla karşılaşma olasılığımız her an var demektir. Bu da bir sonraki varyantın elimizdeki aşılara dirençli olmasını beraberinde getirebilir" dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, sön dönemlerde karonavirüste vaka sayılarının artmasının üç nedeni olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, bunların Delta varyantı, aşı olunmaması ve insan hareketliliği olduğunu söyledi. Ertuğrul, "Birincisi insan hareketliliğimiz çok artmış durumda. Neredeyse pandemi öncesi duruma dönmüş durumdayız ve insanlar artık çok da pandemiye bakmaksızın, aldırış etmeksizin yoğun bir şekilde dışarıdalar. İkincisi Delta varyantı. Delta varyantı, diğer varyantlara göre çok hızlı ve çabuk bulaşıyor, kolay bulaşıyor. İnsan hareketliliğinin artmış olmasıyla birlikte delta varyantının bu özellikleri hastalığın daha yaygın bir biçimde sürmesine neden oluyor. Üçüncüsü de henüz daha yeterli aşı oranına ulaşamamamız, toplumsal bağışıklık oranına ulaşamamış olmamız. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman doğal olarak olgu sayıları 29 binler civarındaydı, 200'ü aşan can kaybımız vardı. Ne yazık ki, pandemideki dördüncü piki halen yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüste varyantlara önlem alamıyoruz



‘VARYANTLARA ÖNLEM ALAMIYORUZ'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında varyantlara önlem alınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Varyantlar için çok da önlem alamıyoruz. Çünkü dünyada ne yazık ki bir asimetrik aşılama politikası var veya öyle devam ediyor. Bazı ülkeler üçüncü dozlarını bile yaparken kimi ülkeler daha henüz hiç doz yapamamış durumda, aşılama yapamamış durumda. Hatta son Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarında 50'nin üzerinde ülkede henüz daha yüzde 10 bile olmadığı aşılama oranlarının ve bazı Afrika ülkelerinde hiç aşıya ulaşılamadığı. Böyle bir durumda salgın o bölgelerde ne yazık ki devam ediyor. Ve salgının devam etmesi demek, virüsün çoğalabiliyor olması demek. Yeni varyantların ortaya çıkma riskini de beraberinde getiriyor. Örneğin geçenlerdeki Mu varyantı salgının Latin Amerika'daki pik döneminde ortaya çıkan veya şu anda bizim başımıza bela olan Delta varyantı Hindistan'daki olguların artmasıyla beraber karşımıza çıkan varyantlardan. Tüm buna bakarsak eğer dünyada daha adil, düzgün bir aşılama politikası yaşama geçirilmezse yeni varyantlarla karşılaşma olasılığımız her an var demektir. Bu da bir sonraki varyantın elimizdeki aşılara dirençli olmasını beraberinde getirebilir."

'YATAN HASTALAR GENÇ GRUP'

Koronavirüsün şu anda aşılarını olmayan genç nüfusta daha yaygın görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Ve gerçekten çok yüksek sayıda olgumuz var. 30 binler civarında olgumuz var ki, biz bunun daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Buna bağlı olarak biz biliyorsunuz ilk aşılama programlarıyla beraber yaşlıları, altta yatan hastalığı bulunanları korumaya almıştık. Şimdi biz hastalık gençlerde ve sağlıklı bireylerde her ne kadar daha rahat atlatılıyor desek de onların da belirli bir grubunda ne yazık ki ağır seyredebiliyor. Şu anda özellikle yoğun bakımlarda, hastanede yatan hastaları orta yaş grubu diyebileceğimiz 30- 50 arası genç de denebilecek belki de yaş grubundaki aşısız bireyler oluşturuyor. Temel nokta bu. Onları tedavi etmeye, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Ve yine ölümdeki yaş grup dağılımlarına da bakarsak benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu, aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Yani ben sağlıklıyım nasıl olsa hastalığı hafif atlatırım demeyip gidip mutlaka aşı olması zorunluluğu buradan da çıkıyor zaten" diye konuştu.

Haberin Devamı

Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüste varyantlara önlem alamıyoruz



'HAVALARIN SOĞUMASI AĞIR BİR HASTALIK TABLOSUNA YOL AÇABİLİR'

Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonların sonucunun ağır hastalık tablosuna yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul, "Aslına bakarsanız geçen sene biz çok fazla influenza görmedik, grip görmedik. Çünkü hem kısıtlamalar hem kullanmış olduğumuz maske, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını önemli ölçüde engelledi. Aynı Covid-19'da olduğu gibi. Fakat şimdi insan hareketliliğinin artması ve normal bir yaşama geçiyor olmamız ne yazık ki, grip olgularında ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışa yol açacak Covid ile birlikte. Özellikle Covid ve gribin birlikte görülmesi gerçekten çok ağır bir hastalık tablosuna yol açabilir. O nedenle insanların hem Covid hem de grip aşılarını yaptırması gerekiyor" dedi.

'HAMİLİKTE AŞI ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hamilelerin koronavirüs aşısı olmasının önemli olduğunu belirterek, "Bir kere aşıların hamilelerde de güvenli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hem güvenli hem de etkin. Yapılan çalışmalar hamileliğin başından itibaren güvenli bir biçimde aşı olabileceklerini gösteriyor. Hamileliğin ilk üç ayında başka nedenlerden hamilelik komplikasyonları olabileceğinden ve düşükler yaşanabileceğinden dolayı bu aşıya bağlanabilir. O nedenle üçüncü aydan sonra aşı olunmasını öneriyoruz dedik. Aslında başından itibaren hamileler aşı olabilirler. Hamilelik hastalığı ağır geçirme açısından da önemli bir risk faktörü. Ne yazık ki bazı hamilelerimizi doğuma yakın dönemlerde 7 ve 8'inci aylarda hasta olduklarında erken doğuma götürebiliyor bu hastalık. Hem çocuk hem de anne için bir risk haline dönüşüyor. O nedenle de hamilelerin mutlaka aşı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Prof. Dr. Bülent Ertuğrul#Varyant