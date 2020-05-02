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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Erdamar'ın ölümünün ardından çok acı kare

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Prof. Dr. Erdamar'ın ölümünün ardından çok acı kare
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İstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı.

Prof. Dr. Erdamarın ölümünün ardından çok acı kare

Kaza Ermadar hayatını kalbetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüyer ortaya çıktı.

Prof. Dr. Erdamarın ölümünün ardından çok acı kare

Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu.

Prof. Dr. Erdamarın ölümünün ardından çok acı kare

Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.

Prof. Dr. Burak Erdamardan acı haber
Prof. Dr. Burak Erdamar'dan acı haber

 

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