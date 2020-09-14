Prof. Dr. Erdal Aktürk kimdir, kaç yaşında? Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün biyografisi

Prof. Dr. Erdal Aktürk, 24 Kasım 1976 tarihinde Malatya ili Akçadağ ilçesi Yalınkaya köyünde on çocuklu bir ailenin 6.çocuğu olarak doğdu. İlk Okulu Yalınkaya köyünde, Ortaokul Akçadağ Yatılı İlköğretim Bölge okulunda, Liseyi Malatya Hacı Ahmet Akıncı Lisesinde okudu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı, 2000 yılında Tıp Doktor oldu.



Bir yıl Erzincan Hızır Acil de doktor olarak çalıştı.



2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimine başladı, 2006 yılında Kardiyoloji Uzmanı oldu.



Bir yıl Ağrı Asker Hastanesinde Yedek subay olarak Askerliğini yaptı.



3 yıl Malatya Devlet Hastanesinde zaman zaman tek olarak Kardiyoloji Kliniğinde çalıştı. Bu dönemde yaklaşık 50.000 yakın hasta muayenesi, 6.000 hastaya Koroner Anjıyografi işlemi ve 2.000 hastaya Koroner anjiyografi ile damar açma işlemi yaptı.

2010 yılında Yardımcı Doçent Doktor olarak Turgut Özal Tıp Fakültesine Başladı.



2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalını kuruluşu ve Anabilim Dalı Başkanlığında bulundu.



2013 yılında Doçent oldu. 2018 yılında Profesör oldu.



Türk Kardiyoloji Derneği ve Tam Tıkalı Damarların Anjiyografi yolu ile açılması (CTO Kulübü) Derneklerine üyelikleri bulunmaktadır.

Kalp Kapak Hastalıklarının Ameliyatsız tedavisi ve kalp damarlarını bypass olmadan anjiyografi olarak açılması ile ilgili birçok çalışması, yayınları ve yeni tedavilerin başarılı bir şekilde uygulanması yönünde deneyimleri ve tedavileri başarılı bir şekilde uygulama ödülleri mevcut. 18 adeti İlk isim olmak üzere toplam 90 yakın Uluslararası ve Ulusa Makalesi ve 152 adet bu çalışmalarına Atıflar mevcuttur. Evli ve 3 çocuk babası olan AKTÜRK İngilizce bilmektedir.