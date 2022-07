Prof. Dr. Erbaş: “15 Temmuz FETÖ’ye karşı verilen destansı mücadelenin unutulmaz tarihidir”

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Erbaş, mesajında şunları kaydetti:



“15 Temmuz, inancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin, FETÖ’nün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadelenin unutulmaz tarihidir. Geçmişten günümüze nice zorlukları inancı ve direnciyle aşan milletimiz, 15 Temmuz gecesi de ülkesine ve iradesine kasteden, geleceğini ve ufkunu karartmak isteyen dış mihraklı bu ihanet şebekesinin darbe girişimini Allah’ın yardımıyla bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir. Kirli ve karanlık emellerini gerçekleştirmek için inancımızın ve kültürümüzün kavramlarının arkasına gizlenerek insanlarımızın temiz ve samimi duygularını istismar eden FETÖ, milletimizin zekatını, kurbanını, infakını, iyi niyetini ve çocuklarını çalmış, yalan, hile ve desiselerle kendine güç ve imkan devşirmiştir. Milletimiz ve dünyadaki tüm Müslümanlar aleyhine haince çalışmalar yaparak şer odaklarının İslam coğrafyasındaki emellerine hizmetçilik yapmıştır.



Müslüman ülke ve topluluklarda, sureti haktan görünerek yüce dinimiz İslam’ı ve onun değerlerini istismar eden söz konusu terör örgütü bir kez daha göstermiştir ki inancımız ve medeniyet değerlerimiz konusundaki cehalet ya da yanlış bilgiler telafisi zor hatalara ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. İnancını bilmeyen nesiller istismara müsait hale gelmektedir. Bu sebeple her Müslüman için, İslam’ın hayata huzur getiren rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan öğrenmek, istismarcılara, fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak ihmal edilemez bir görev haline gelmiştir.”



Her kişinin çocuklarını inancını, kültürünü ve değerlerini bilen, ülkesine bağlı, insanlığa hizmeti Hakk’a hizmet sayan, güzel ahlak sahibi iyi bir insan olarak yetişmeleri için tüm imkanlarını kullanarak gayret etmesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, değerlerimizi istismar eden, milletimizi aldatmaya çalışan, fitne ve tefrikaya çağıran bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya, milletimizin manevi hayatına Kur’an ve sünnet ışığında rehberlik etmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesi, istiklal ve istikbaline sahip çıkmak için büyük bir inanç ve azimle mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Yüce Mevla milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük, nifak ve ihanetten korusun ve ilelebet payidar eylesin” ifadelerini kullandı.