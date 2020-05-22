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Hasan YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:20,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı

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Prof. Dr. Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı. 

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, Zincirlikuyu Mezarlığında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Emin Darendeliler'in eşi Fatma Feyza Darendeliler, kızı Zeynep Darendeliler, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyeleri, Galatasaray Lisesi mezunları ile sevenleri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığında sosyal mesafe kurallarına uyularak saf oluşturuldu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.Kılınan cenaze namazının ardından Darendeliler'in naaşı aile mezarlığına götürülerek defnedildi. Mezarlıkta ayakta durmakta güçlük çeken Darendeliler'in eşi ve kızı birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Prof. Dr. Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı


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