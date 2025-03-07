Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan 'çöl tozu' açıklaması: Yaşamın olmazsa olmazıdır, doğa canlanır, bahar gelir

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Mart ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ülke geneline çöl tozları gelmeye başladı. Her yıl yaklaşık 2 milyar ton çöl tozu geldiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bunun yüzde 90'dan daha fazlasının mart- nisan ayları arasında geliyor" dedi.

İzmir geneline de gelecek haftadan itibaren çöl tozlarının gelmeye başlayacağına dikkati çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Mart ayı ile çöl tozları yavaş yavaş gelmeye başladı. Çöl tozları, dünyada yaşamın olmazsa olmazıdır. Her yıl bu aylarda yaklaşık 2 milyar ton çöl tozu, Sahra ve Arap çöllerinden kalkar ve bütün Kuzey Yarımküre'yi gübreler. Çöl tozları, nutrient görevini görür. Özellikle mart ayının 2'nci yarısından sonra nisan ayının ilk yarısı dahil olan süreçte çok ciddi bir etkendir. Bu tozlar geldikten sonra gübre olduğu için sıcaklıkla beraber doğa bir anda canlanır ve bahar gelir" diye konuştu.

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"ALERJİSİ OLANLAR PARTİKÜL TUTUCU MASKE TAKMALI"

Tek bir çam ağacından yaklaşık olarak 12,5 milyar polen çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Bütün bunlar soluduğumuz havaya karışıyor ve 'bahar alerjisi' dediğimiz olay başlıyor. Martın 15'inden sonra nisanın 15'ine kadar nefes darlığı olanlar ya da alerjisi olanlar partikül tutucu bir maske takmalı. 1 aylık süreçte tozlar ara ara çok yoğun gelir. Mart sonlarında ve nisan aynın başlarında kırmızı yağmur yağar. Bu yağmur, demir yoğunluklu olduğu için kırmızı renktedir. Bu yağıştan ne kadar çok olursa, o yıl daha çok verimlilik olur. Doğadaki ormanlar, deniz ve balıklar içinde faydalıdır. Doğadaki zaman zaman olan volkan ya da çöl tozları gibi olaylardan korkarız. Ancak bunlar yoksa yaşam yoktur. Bu nedenle korkulacak bir durum yok sadece alerjisi olanlar için önlem almak gerekir" dedi.