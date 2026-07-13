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Prof. Dr. Doğan Yaşar: Bu yıl İzmir'i keyifli bir yaz bekliyor, büyük bir sıcaklık olmayacak

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#İzmir#Hava Durumu#Prof. Dr. Doğan Yaşar
Prof. Dr. Doğan Yaşar: Bu yıl İzmiri keyifli bir yaz bekliyor, büyük bir sıcaklık olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 11:05

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl hava sıcaklıklarının geçen seneye oranla daha düşük derecelerde seyredeceğini belirterek, "Bu yıl İzmir'i keyifli bir yaz bekliyor, büyük bir sıcaklık olmayacaktır. Çünkü bu yıl mart, nisan ve mayıs ayları ortalama sıcaklığın altında geçti" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İzmir'de 4 gün, hava sıcaklıklarının 35-36 derece arasında seyretmesinin beklendiği açıklandı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar da hava sıcaklıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yaşar, geçen yıla oranla hava sıcaklıklarının daha düşük derecelerde seyredeceğini söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Bu yıl İzmir'i keyifli bir yaz bekliyor, büyük bir sıcaklık olmayacaktır. Çünkü bu yıl mart, nisan ve mayıs ayları ortalama sıcaklığın altında geçti. Özellikle mayıs ayı 1,4 derece gibi ortalamanın altında geçti. Bu 1938 yılından beri tutulan kayıtlara göre; bu yıl en soğuk mayıs ayıydı, 3'ünde yaşandı" dedi.

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'YAZI ORTALAMANIN ALTINDA SICAKLIKLA GEÇİRİYORUZ'

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Sıcaklıklar ve yağışların düzen içinde geçtiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, "Bir rastgelelik söz konusu değildir. Örneğin, şu an olduğu gibi sıcaklıklar 7-8 günde bir hafif düşerken, birkaç gün içinde 38'lere çıkacaktır. Hep bu varyasyonla geçer. Yağışlar da bu duruma benzerdir. 8-10 yılda bir kuraklık yaşanırken 8-10 yılda bir de yağışlı dönem yaşarız. Geçen yıl İzmir'de temmuz ayında 43 derece ile rekoru gördük. Ancak şu an sıcaklık normal seyrinde ilerliyor. Eğer Ağustos'un 15'inden sonra Mega El Nino gelirse doğal olarak sıcaklıklar biraz daha artacaktır ama bu ardından çok ciddi yağışları getirecektir. Bu yılı son yıllara göre ortalamanın altında bir sıcaklık ile geçiriyoruz" diye konuştu.

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#İzmir#Hava Durumu#Prof. Dr. Doğan Yaşar

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