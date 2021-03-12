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Haber Giriş: 12.03.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Prof. Dr. Derya Uludüz çıktığı programlar dolayısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tıp dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Derya Uludüz, Çocuk Nörolojisi alanında uzmandır. Başağrısı ve beyin damar hastalıkları alanlarında da uzman olan Derya Uludüz, aktif olarak poliklinik görevlerine devam etmektedir. Peki, Derya Uludüz kimdir kaç yaşında? İşte, o detaylar

Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır.

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır.  

 

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