Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyoda zeybek oynadı
Pandemi günlerinde ABD’den ekranlara bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, hem bilgisi hem de neşeli mizacıyla halka kendini sevdirmişti.
Tedbirlerin gevşemesiyle Türkiye’ye gelen Çilingiroğlu, önceki gün CNN TÜRK’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Daha önce görüntülü bağlandığı programda halkın moralinin yüksek tutulması gerektiğini söyleyip zeybek oynayan Çilingiroğlu, Ahmet Hakan’a Türkiye’ye geldiğinde de oynama sözü vermişti. Ve dün bu sözünü tutarak önce ‘Cevizin yaprağı dal arasında’ türküsünü söyledi. Ardından da kalkıp zeybek oynadı.
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