Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyoda zeybek oynadı

Tedbirlerin gevşemesiyle Türkiye’ye gelen Çilingiroğlu, önceki gün CNN TÜRK’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Daha önce görüntülü bağlandığı programda halkın moralinin yüksek tutulması gerektiğini söyleyip zeybek oynayan Çilingiroğlu, Ahmet Hakan’a Türkiye’ye geldiğinde de oynama sözü vermişti. Ve dün bu sözünü tutarak önce ‘Cevizin yaprağı dal arasında’ türküsünü söyledi. Ardından da kalkıp zeybek oynadı.