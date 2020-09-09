MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Çilingiroğlu stüdyoda zeybek oynadı
GeriGündem Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyoda zeybek oynadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyoda zeybek oynadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyoda zeybek oynadı
Abone Olgoogle-news

Pandemi günlerinde ABD’den ekranlara bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, hem bilgisi hem de neşeli mizacıyla halka kendini sevdirmişti.

Tedbirlerin gevşemesiyle Türkiye’ye gelen Çilingiroğlu, önceki gün CNN TÜRK’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Daha önce görüntülü bağlandığı programda halkın moralinin yüksek tutulması gerektiğini söyleyip zeybek oynayan Çilingiroğlu, Ahmet Hakan’a Türkiye’ye geldiğinde de oynama sözü vermişti. Ve dün bu sözünü tutarak önce ‘Cevizin yaprağı dal arasında’ türküsünü söyledi. Ardından da kalkıp zeybek oynadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle