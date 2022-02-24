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Prof. Dr. Ceyhan'dan koronavirüs uyarısı: Azalma dönemleri 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor

#Koronavirüs#Salgın#Aşı

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgın zaten yapısı gereği böyle düz bir çizgi gibi artışlar, azalışlar göstermediği için dalgalar şeklinde seyrediyor; aynen deniz yüzeyi gibi ama hiçbir zaman o azalma dönemleri, 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor" dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında gelinen son noktayı ve önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yapılan yorumları değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, salgının bir yerinde olduklarını; ancak neresinde bulunduklarını kimsenin bilmeyeceğini söyleyerek, "Salgın zaten yapısı gereği böyle düz bir çizgi gibi artışlar, azalışlar göstermediği için dalgalar şeklinde seyrediyor; aynen deniz yüzeyi gibi ama hiçbir zaman o azalma dönemleri, 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor. Çünkü genellikle bir bekleme döneminden sonra bu durum da değişiyor. İlk başta bu süreç daha uzundu, birkaç aydı. Bu son dalga olabilir ve bundan sonra vakalar da yavaş yavaş azalarak salgında belirli bir döneme girilebilir. Bu koronavirüsün toplumda ortadan kalkmasıyla da gerçekleşebilir ya da bazı solunum yolu enfeksiyonları yaparak da koronavirüs yaşamına devam edebilir. Bunu da şu an bilmiyoruz çünkü her iki şeklini de gördük. Bunun ardından yeni bir dalga gelme ihtimali var fakat bu dalganın gelme ihtimalini hiç kimse bir veriye dayandırarak söylemiyor çünkü böyle bir veri yok" diye konuştu.

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'HER ZAMAN BATI ÜLKESİNİN YAPTIĞINI YAPMAK İYİ SONUÇLANMIYOR'

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasında Batı'nın her zaman örnek alınmaması gerektiğini, her ülkenin kendince bir şeyi idare etmeye çalıştığını belirtti. Yapılan en büyük hatalardan birinin, başka ülkeye bakarak Türkiye'de sonuçlar çıkarmak olduğunu kaydeden Ceyhan, "Örneğin; Delta dalgası başlamadan, İngiliz varyantının oluşturduğu Alfa dalgası azalmaya başlamıştı sonrasında herkes 'İngiltere şu yasakları kaldırdı, maske kuralını gevşetti' deyip sürekli devleti de zorlamaya başladılar, 'Önlemleri kaldırın' diye. Gerçekten de kaldırdık. O dönemde Rus turistleri PCR kontrolü bile yapmadan kabul etmeye başladık. Turistik otellerde maskeleri çıkardık ve sonuç şu oldu; 'Geri dönüp baktık ki İngiltere yanlış yapmış' ve dolayısıyla biz de yanlış yapmışız. Neticede İngiltere, Rusya ve Türkiye vakalarını aşağı indiremeyen 3 ülke olarak kaldı. O halde demek ki her zaman bir Batı ülkesinin yaptığını yapmak iyi sonuçlanmıyor. Zaten mantıken de çok yanlış bir davranış çünkü onlar da sonuçları yeni görüyor biz de yeni görüyoruz. Onlar kadar biz de biliyoruz bu salgınla ilgili verileri ama 'Onlar yapıyorsa doğrudur' şeklinde yaklaşım, bir defa son derece hatalı" dedi.

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#Koronavirüs#Salgın#Aşı

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