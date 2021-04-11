Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye’nin Vuhan’ı İstanbul

“Virüs İstanbul’dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için ‘Türkiye’nin Vuhan’ı’ deniyor. Artık o Vuhan özelliği kayboldu, çünkü Çinliler Vuhan’da hastalığı kontrol ettiler, tek merkezliydi. ‘İstanbul’u kontrol edince Türkiye’yi kontrol ederiz’ diye bir düşünce maalesef yok, çünkü virüs her yere yayıldı.

VİRÜS KAPMAMA ŞANSINIZ DÜŞÜK

İstanbul’da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük. Pozitif çıkan birçok kişinin hikâyesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul’da her dışarı çıkıp, adım attığınızda çok dikkatli olmak lazım hatta evde bile dikkatli olmak gerek. Evden birileri dışarı çıktığı sürece örneğin; evde 4 kişi var, 1 kişi dışarı çıktığında o kişiyi sokağa çıkma yasağı ile kapattığınız zaman...

Zaten virüsün en sık bulaş yeri ev içi. Orada bulaştırmayı kolaylaştırıyoruz. Bu tedbirler uygulanacaksa yaş grubu, bölge farkı gözetmemek lazım.”

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