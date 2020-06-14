Prof. Dr. Ceyhan: Sıcaklar virüsü yok etmez

“Sıcaklığın pandemi üzerinde olumlu etkisi olacağı ve pandeminin haziran başı biteceğini birçok arkadaşımız söyledi. Orada dikkatten kaçan iki önemli nokta vardı. Pandemi mevsimsel hastalıktan farklıdır. Pandeminin mevsimi olmaz. Amerika’dan yapılan bir modellemeyi çalışma gibi zannetti arkadaşlar.

BAHREYN VE KATAR ÖRNEĞİ

O tamamen bir modellemeydi ve yanlış bir kuram üzerine kurulmuştu. ‘25 dereceden sonra her bir derece sıcaklık artışında virüsün bulaşı yüzde 3 azalır’ gibi. Doğru olmadığını gördük. Şu anda dünya nüfusuna göre en çok vaka artışı olan ülkelere bakalım. Birinci sırada Katar, ikinci sırada Bahreyn, arkadan Suudi Arabistan geliyor. Bunların sıcaklık ortalamaları şu an 40’ın üzerinde. İkinci artış dönemini yaşayan İran’a bakıyoruz, havalar oldukça sıcak. Demek ki sıcaklığın bir etkisi yok.”