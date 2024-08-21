Prof. Dr. Ceyhan CNN Türk'te anlattı: Maymun çiçeğine karşı aşı var ama alarmda olmak lazım

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te maymun çiçeği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ALARMDA OLMAK LAZIM"

Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Alarmda olmak lazım. Bu bir pandemi. Pandemi deyince insanların aklına Kovid pandemisi geliyor. Bu ondan farklı. Kovid solunum yoluyla bulaşıyordu. Burada bulaşın temas yolu temas. Koviddeki gibi yüzbinlerce hasta hastaneye yığılmaz.

"TEDBİR ALMAMIZ AMA KORKMAMAMIZ LAZIM"

Ne kadar ciddiye almalıyız? 132 bin hasta bildirildi. 4 bin 600 kişi hayatını kaybetti. Şuan içinde bulunduğumuz tip1. Burada yüzde 4 ölüm oranı var. Tedbir almamız ama korkmamamız lazım. Kovid'deki gibi olmaz. İşyerleri vs kapanmaz.

"AŞISI VAR VE BİLİNEN EN ESKİ AŞI"

Aşısı var ve bilinen en eski aşı. Çiçek hastalığını ortadan kaldıran aşı ile aynı aşı. Çiçek hastalığı ortadan kaldırılınca aşı da ortadan kaldırıldı. Bunun aşısını geliştirmek çok kolay. Şimdi tüm dünyaya onlar satıyor. Kadınların bacaklarına erkeklerin kollarına yapıldı. 1980 yılında bu aşı uygulamadan kaldırıldı. 80'den önce doğanlarda var. Bu aşı, su çiçeği aşısıyla karıştırılıyor. Hiç alakası yok kişi aşının.

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"ŞÖYLE BİR YANLIŞ BİLGİ VAR"

Şöyle bir yanlış bilgi var. 'Yüzde 85 koruyor' deniyor. Şimdi yapılırsa yüzde 85 korur. Ama daha eski tarihte aşılananlarda aynı durum söz konusu değil. Evet koruyor ama ne kadar koruyor yüzdesel olarak bilinmiyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Maymundan bulaştığı için adı maymun çiçeği değil. İlk olarak maymunda görüldüğü için adı bu. Maymun eti yenmesiyle vs bir ilgisi yok. Bulaşma yolu yakın temas. Cinsel temas en riskli olanı. El sıkışmak, öpüşmek gibi temaslar da dahil. Şuandaki virüs sadece cinsel temasla bulaşmıyor. 2023'teki virüs çoğunlukla cinsel yolla bulaşıyordu.

TİP1 İLE TİP2'NİN FARKI

Tip1 ile Tip2'nin farkı şu; Tip2'da ölüm oranı düşük, ölüm oranı düşük, cinsel yolla bulaşıyor. Tip1 daha farklı. Birçok yolla bulaşabiliyor, daha ölümcül.

KARANTİNA OLUR MU?

Şuan karantina uygulayacak bir durum söz konusu değil. Vaka girişi artarsa karantina uygulamak lazım. Bir vaka dahi Türkiye'de çıkarsa işler değişir. Yozgat, Samsun, Tokat gibi illerde yaşayanların korkmasına gerek yok. 21 güne kadar hastalığın çıkması gecikebilir. 5-21 gün arası değişen kuluçka süresi var. Önce ateş başlıyor sonra gripteki gibi belirtiler oluyor sonra da tipik dökülme oluyor.