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Prof. Dr. Ceyhan: Beni bir günde 50 pozitif aradı

#Prof. Dr. Mehmet Ceyhan#Koronavirüs#Bulaş
Prof. Dr. Ceyhan: Beni bir günde 50 pozitif aradı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu anda ülke genelinde çok yoğun bir bulaşın olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Ceyhan, bunu şu örneklerle destekledi: “Anadolu’ya gidiyorsunuz; insanlarda, çalışan kesimde, işyerlerinde neredeyse maske takanı ayıplayacak duruma gelmişler. Bakın, ben dün (önceki gün) bir günde sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. COVID-19 testleri pozitif çıkmış; ‘Ne yapalım’ diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı arttırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım. Eğer tedbirleri, önlemleri almazsak yeniden bir dalga yaşarız. Tam bu ‘Delta’ varyantını azaltmaya başlamışken yeni bir dalga gelebilir veya hiç azaltmadan tekrar artış yaşayabiliriz.”

YILBAŞINDA TOPLANMAYIN

Toplu etkinliklerde bir kişinin, birçok kişiye virüs bulaştırdığını söyleyen Prof. Ceyhan önemli bir uyarıda bulundu: “Evde bir kutlama yaptıkları zaman eş-dost çağıracaklarsa bunun dışarıdaki ortamlardan farkı yok. Mümkün olduğu kadar herkes mesafeli ve maskeli olmalıdır. Aktivite yapmaktan, şarkı söylemekten, bağırıp çağırmaktan mümkün olduğunca kaçınmaları lazım. Örneğin; ben yılbaşında kutlama falan düşünmüyorum. İnsanların salgın olduğunu da bilip toplu organizasyonlardan uzak durmalarında yarar var.” 

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#Prof. Dr. Mehmet Ceyhan#Koronavirüs#Bulaş

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