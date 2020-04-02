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Beyza Nur GÜLER - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:54,Son Güncelleme:/

Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım

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Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım
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Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından babasının mezar taşına sardığı kaşkol fotoğrafını "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu.

Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. O kaşkolun fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.

Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlunun oğlundan duygulandıran paylaşım

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