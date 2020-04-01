Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Corona virüsünden hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu geçtiğimiz haftalarda babasının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Taşcıoğlu'nun vefat haberi akşam saatlerinde geldi. Corona virüsü nedeniyle tedavi gören Taşcıoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, corona virüsünden ölen doktor Cemil Taşcıoğlu kimdir? İşte, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun hayatı...

CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?

Cemil Taşcıoğlu`nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşcıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.