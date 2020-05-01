Prof. Dr. Burak Erdamar kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Burak Erdamar'ın biyografisi

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Burak Erdamar motosiklet kazası sonrası vefat ettiği haberi sevenlerini yasa boğdu. Prof. Dr. Burak Erdamar’ın hayatı hakkındaki bilgiler vefatının ardından merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Burak Erdamar kimdir ve nerelidir? İşte, Prof. Dr. Burak Erdamar'ın hayatı...

PROF. DR. BURAK ERDAMAR KİMDİR?

Prof. Dr. Burak Erdamar 1988-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı. Erdamar, daha sonra 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi aldı.

2003 yılında doçent, 2017 yılında profesör ünvanına sahip oldu. 1998-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı.

1994 – Eylül dönemi tıpta uzmanlık sınavında Temel Bilimler Türkiye ikincisi, Klinik Bilimler Türkiye dördüncüsü derecesi aldı. Yine 1994'te Türkiye Klinikleri Bilgi yarışması Türkiye birinciliğini aldı.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Çeşitli konularda ve alanda yayınlanmış 100’e yakın ulusal ve uluslararası makale ve bilimsel yayın, çok sayıda panel, eğitim, konferans ve kongre.

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

1994 – Eylül dönemi tıpta uzmanlık sınavında Temel Bilimler Türkiye ikincisi, Klinik Bilimler Türkiye dördüncüsü.

Türkiye Klinikleri Bilgi yarışması Türkiye birinciliği (1994)

Mesleki Üyelikleri

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

KBB ve Estetik Yüz Cerrahisi Derneği