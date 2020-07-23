Prof.Dr. Birol Çetin kimdir? Türk Tarih Kurumu yeni başkanı Birol Çetin hakkında bilgiler

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Birol Çetin, 23 Temmuz 2020 tarihinde atamasının yapılmasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Ekonomi ve iktisadi tarih alanında pek çok çalışması bulunan Prof.Dr. Birol Çetin, TTK'nın yeni başkanı olarak görevini sürdürecek. Peki, Prof.Dr. Birol Çetin kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TTK BAŞKANI PROF.DR. BİROL ÇETİN KİMDİR?

Prof.Dr. Birol Çetin 1965 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokulu Sivas’ta, liseyi Tekirdağ’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı. Aynı bilim dalında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı var.