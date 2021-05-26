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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.05.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Berberoğlu'ndan çok önemli uyarı: Ekstrem hava olayları meydana gelecek

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Prof. Dr. Berberoğlu'ndan çok önemli uyarı: Ekstrem hava olayları meydana gelecek

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu, iklim değişikliği tehlikesine dikkat çekerek Türkiye'nin bundan en fazla etkilenecek ülke konumunda olduğunu belirtti. Prof. Dr. Berberoğlu, "6 ayda yağan yağış 2 aya sıkışacak ve beraberinde de ekstrem hava olayları meydana gelecek. Seller, erozyon artışı gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Küresel iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ümit Şahin komisyona sunum yaptı.

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KINACI: YENİ SU KANUNUNA İHTİYAÇ VAR

İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Kınacı, Türkiye nüfusunun yüzde 77'sinin 30 büyükşehirde bulunduğunu ve hizmetleri yürütme açısından idarelerin büyük önem taşıdığını söyledi. Kınacı, Türkiye'de yeni su kanununa ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Kuraklık yönetim kanunu çıkarılması gerekir. Bu, Türkiye için acil ve elzem bir konudur. Su konusunda aynı yetkiler farklı kurumlarda da var; ancak sorumluluk doğrudan su ve kanalizasyon idarelerine yükleniyor. Yüksek gelirli, köy statülü tatil sitelerinin indirimli tarifeden faydalanmasının önüne geçilmeli" dedi.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görücü ise "Özellikle biz Avrupa Birliği fonlarından, enerji fonlarından yararlanmak durumundayız; ama şu anda bu iklim fonlarından çok yararlandığımız söylenemez" diye konuştu.

'TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ'

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berberoğlu da Akdeniz Havzası ve Türkiye'nin, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek konumda yer alacağını belirterek, "Çünkü topoğrafik değişkenliğimiz yüksek, kara ve deniz ekosistemleri arasında yer alıyoruz. Bunun sonucunda da hava sıcaklığı artışı, kuraklık ve yağış rejiminde değişim meydana gelecek. Örneğin; 6 ayda yağan yağış 2 aya sıkışacak ve beraberinde de ekstrem hava olayları meydana gelecek. Seller, erozyon artışı gibi bildiğimiz birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Bunlar arazi bozunumunun, kuraklığın önemli göstergeleri" dedi.

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