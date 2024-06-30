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Prof. Dr. Bekir Karasu sır oldu! 4 gündür haber alınamıyor

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#Eskişehir#Kayıp#Üniversite
Prof. Dr. Bekir Karasu sır oldu 4 gündür haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 13:11

Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

Kayıp profesörü arama çalışmaları sürüyor.

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#Eskişehir#Kayıp#Üniversite

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