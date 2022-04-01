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Prof. Dr. Başbuğ doktora saldırmıştı... Muayene görevi askıya alındı

#Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ#Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman#Amasya
Prof. Dr. Başbuğ doktora saldırmıştı... Muayene görevi askıya alındı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman arasında yaşanan kavgaya ilişkin idari inceleme başlattı. Prof. Dr. Başbuğ’un hastanedeki muayene görevi de askıya alındı.

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Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hekim arasında yaşanan ve medyaya yansıyan olumsuz olay üniversitemizi derinden üzmüştür. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde ülkece göz bebeğimiz olan sağlık çalışanlarımız ile ilgili tezvirat üretilmemesi adına rektörlüğümüz tarafından konuya dair idari incelemenin başlatıldığı ve böylesi olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Geçici görevle çalıştığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilişiği askıya alınan Başbuğ’un hastanedeki muayene görevinin de askıya alındığı, üniversitedeki akademik görevine devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ#Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman#Amasya

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