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Prof. Dr. Aziz Sancar'dan 'KIZILELMA' anısı

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#Prof. Dr. Aziz Sancar#Selçuk Bayraktar#KIZILELMA
Prof. Dr. Aziz Sancardan KIZILELMA anısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 18:00

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın hediye ettiği Baykar ceketiyle ilgili bir anısını paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın kendisine üzerinde "KIZILELMA" yazan bir ceket verdiğini anlatan Sancar, "Selçuk bana bir Baykar ceketi verdi. Arkasında KIZILELMA yazıyor. Ben işe yürüyerek giderim. Bizim ev laboratuvara yakın. Hep onu giyerim. Bütün Chapel Hill (Aziz Sancar'ın görev yaptığı Kuzey Carolina Üniversitesinin bulunduğu, Kuzey Carolina eyaletindeki kasaba), KIZILELMA'nın ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Sancar'ın sözlerine Selçuk Bayraktar, "Yolumuz açık, ufkumuz KIZILELMA." ifadeleriyle karşılık verdi.

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#Prof. Dr. Aziz Sancar#Selçuk Bayraktar#KIZILELMA

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