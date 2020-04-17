Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın biyografisi ve hayatı

Ateş Kara kimdir? sorusu, son günlerde en fazla araştırılan konulardan oldu. Korona virüs mücadelesinde açıklamalarıyla gündeme gelen Kara, son olarak corona virüsünün biteceği zamanla ilgili bilgiler vermişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın hayatı açıklamalarıyla beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Prof. Dr. Ateş Kara'nın hayatı...

PROF.DR ATEŞ KARA KİMDİR?

Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır.