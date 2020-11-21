Prof. Dr. Asım Cenani kimdir, kaç yaşında vefat etti? Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatı ve biyografisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum." dedi. Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Cenani, Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine çalışmalara imza atmıştı. Peki, Prof. Dr. Asım Cenani kimdir? İşte, Prof. Dr. Asım Cenani'nin biyografisi.
Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatı vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika paylaşımıyla Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca'nın hocası olan Cenani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuarının kurdu. İşte, o isimler ilgili ayrıntılar.
Prof. Dr. Asım Cenani 1931'de Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğrenimini 1951 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuvarının kurucusudur.
Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine özel çalışmaları ve literature büyük katkıları olmuştur.
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