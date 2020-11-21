Prof. Dr. Asım Cenani kimdir, kaç yaşında vefat etti? Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatı ve biyografisi

Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatı vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika paylaşımıyla Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca'nın hocası olan Cenani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuarının kurdu. İşte, o isimler ilgili ayrıntılar.

ASIM CENANİ KİMDİR?

Prof. Dr. Asım Cenani 1931'de Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğrenimini 1951 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuvarının kurucusudur.

Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine özel çalışmaları ve literature büyük katkıları olmuştur.