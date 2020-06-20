Prof. Dr. Asaf Ataseven kimdir?

1984-1993 yılları arasında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi başhekimliği görevini yürüten Prof. Dr. Asaf Ataseven, ünlü iş insanı Murat Ülker'in de kayınpederi. İşte, Prof. Dr. Asaf Ataseven'in kısa biyografisi...

1932 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Gaziantep'te tamamladı. 1951 yılında girdiği tıp fakültesinden 1957 yılında çok iyi bir dereceyle ve altı ay erken mezun oldu. İzmir'de yedek subay okulunda altı ay öğrenim gördükten sonra Erzurum'da piyade alayı tabibi olarak askerliği tamamladı.

1958 yılında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde cerrahi kürsüsüne asistan oldu. Burada uzun yıllar başasistan olarak görev yaptı. 1964'te de uzmanlık imtihanını vererek genel cerrahi uzmanı oldu.

1974 yılında doçent, 1982 yılında da profesör oldu. Üniversite dışında kaldığı 1974-1984 yılları arasında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi’nde genel cerrahi uzmanı şef muavini ve genel cerrahi kliniği şefi olarak çalıştı.

1984 yılında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi başhekimliğine getirildi ve 1993 yılına kadar bu görevde kaldı.

8 Eylül 2008 günü kan kanserinden kurtulamayarak, tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Doktor Gülsen Ataseven ile evli olan Asaf Ataseven iki çocuk ve beş torun sahibiydi.