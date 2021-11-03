Prof. Dr. Alper Şener'den organ bağışçısı ve nakillilere aşı uyarısı

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Prof. Dr. Alper Şener, 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda DHA'ya konuştu. Organ bağışı yapan, nakil bekleyen ya da nakil olan hastaların koronavirüs döneminde diğer kişilere göre, bir tık daha fazla riski olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, şunları söyledi:



"Organ nakli olmuş bireylerin özellikle bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullandıkları için ekstra aşılanmaları önem arz ediyor. Bu nedenle aşılama takvimi içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uyarak, mutlaka aşılanmaları lazım. Covid-19 enfeksiyonuna sahip organ nakli hastaları, normal popülasyona göre daha zor atlatıyor. Deneyimlediğimiz kadarıyla, hastalarda virüsün atılımı ve saçılımı daha uzun sürüyor. PCR pozitifliği daha uzun devam ediyor. Bu gruptakilerin hem kendileri için hem toplumun diğer bireylerine hastalık yayma potansiyeli bir tık daha üste çıkıyor. Organ nakli olmuş bireylerin ülkemizde mevcut olan ve aktif uygulanan herhangi bir tip aşıyı olmasında sakınca yok. Tam tersine kendilerini korumaları adına faydalı olacağını biliyoruz."



'EKSTRA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'



Organ bağışçısı olan ve nakil bekleyen hastalara da seslenen Prof. Dr. Şener, "Organ nakli olan hastalar gibi sizler de genel anlamda bir tık üste riskinizin olduğunu bilmenizde fayda var. Bu nedenle eksik aşılarınız varsa tamamlayın. Hiç olmadıysanız aşılama takvimini tamamlamanızda fayda var. Salgının yüksek seviyede olması nedeniyle aşının yanında maske, mesafe ve el hijyeni gibi önlemlere de ekstra dikkat etmek gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Şener, aşılı kişilerin organ bağışı yapmasının önünde de herhangi bir engel olmadığını sözlerine ekledi.