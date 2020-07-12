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Arzu ERBAŞ/DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Ali Erbaş: Aslına rücu etti

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Prof. Dr. Ali Erbaş: Aslına rücu etti
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi´ni ziyaret için bulunduğu Rize’de, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya’nın ibadete açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Erbaş şunları söyledi: “Gençliğimiz ‘Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak’ sloganlarını söyleyerek geçti. 86 yıllık hasretten sonra insanlığın ibadet edilebildiği bir mabede dönüştürülmüş, aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati, ziyaretçisi bol olsun.

İÇİNDE MEDRESE DE OLSUN

İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın, bir mektep bir medrese olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışmalara şimdiden başladık.”

Prof. Dr. Ali Erbaş bazı programlara katılmak üzere geldiği Amasya’da ise gazetecilere, “Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim” dedi.

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